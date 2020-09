MULTIMEDIA

“Hanggang sa huli, mamahalin kita”: Kuwento ng singing doctor na pumanaw dahil sa COVID-19

ABS-CBN News

"I will still love you. I will still love you to the last breath na makukuha ko," iyan ang mensahe ni Dr. Jerome Senen sa namayapang asawa na si Dr. Kathlynne Anne "Karen" Abat-Senen.

Pumanaw si Dr. Karen noong August 23 matapos ang mahabang pakikipaglaban sa novel coronavirus. Isa siya sa nasa 40 health workers na binawian ng buhay dahil sa COVID-19

Ito ang kuwento niya.