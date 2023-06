MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga 'pambansang sagisag' ng Pilipinas, hindi lahat naisabatas

ABS-CBN News

MANILA — Madaling sagutin ng maraming Pilipino kung ano ang pambansang ibon, prutas, o puno.

Pero maraming nakasanayan nang sagisag ay wala pang batas na kumikilala sa kanila bilang opisyal na pambansang simbolo ng Pilipinas.

Kabilang sa mga opisyal na deklaradong pambansang simbolo ay ang bandila, wika, laro, puno, bulaklak, gem, at ibon.

Pero naniniwala ang isang opisyal ng National Historical Commission of the Philippines na mahalaga pa rin ang pananaw ng mamamayan sa mga ito at hindi na kailangang ideklarang isang national symbol, at ang mismong pagkilala ng mga Pilipino ay susundin na lamang ng batas.

— Ulit ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino