This piece is part of a series to mark the first anniversary of the shutdown of ABS-CBN’s broadcast on free TV and radio which happened May 5, 2020.

Mnemosynne Dalawis breaks down in the newsroom on May 5, 2020. Jeff Canoy, ABS-CBN News

Starting out in “The Weekend News” as an intern in 1996, Mnemosynne Dalawis has been a fixture of the ABS-CBN newsroom, working her way through the production side of the network’s morning to late-night newscasts before her current role as a segment producer.

Mnemo, as she is called by colleagues, was one of the employees who embodied for viewers the extreme emotion within the network as it went off the air.

She marked her 25th year with ABS-CBN in January 2021.

Martes.

May 5, 2020.

Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga trabaho sa newsroom, nakatanggap kami ng balita na pinasasara na ng NTC ang ABS-CBN.

Ang payapa na kapaligiran ay biglang naging maingay at balot ng pangamba.

Sa una, hindi ko pa maintindihan kung bakit. Nandoon ako sa pangako na hindi muna magagalaw ang prangkisa hangga’t ito ay dinidinig pa lamang, ayon na rin sa National Telecommunications Commission (NTC).

Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat.

Hindi ko namamalayan, tumutulo na pala ang luha ko.

Lungkot, takot, at pangamba.

Paano na ako?

Ang pamilya ko?

Ang kumpanya?

Ang mga kasamahan ko?

O ako na mawawalan ng trabaho?

Unti-unti, ang mga pangarap ko, biglang naglaho.

Sa isang iglap, lahat nawala.

At nawala na nga lahat.

Isang taon nang puno ng pangamba, pakikipaglaban at pag-asa.

Marami ang nawala sa amin--’yong mga kaibigan na itinuring mo na Kapamilya, mga kasamahan sa trabaho na hindi mo kilala nang lubusan pero ‘pag nakikita mo sa lobby ay ngiti ang inyong batian.

Para sa akin, ang shutdown ng ABS-CBN ang isa sa pinakamalalang pangyayari sa buhay ko.

Hindi lang trabaho ang nawala pati na rin ang pag-asa ng magandang buhay.

Isa siyang struggle araw-araw. ‘Yong anxiety, sobrang taas kasi hindi mo alam baka sa susunod ikaw na pala ang susunod na mawawala.

Isang taon na pala ang bangungot.

Nasa baba pa rin kami pero pilit na lumalaban. Walang sumusuko at walang bumibitaw.

Sana isang araw makita ko ulit ang liwanag ng kumpanya.

Alam ko malapit na ‘yon. Kaunti na lang, makakamit din namin ang tunay na justice para sa amin.

Basta ako, kahit anuman ang mangyari, Kapamilya forever at laban, Kapamilya!