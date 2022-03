FACT CHECK: 'Di totoong may 'naisiwalat' ang tagapagsalita ni VP Leni ukol sa dayaan sa Halalan 2022

Hindi totoong may "naisiwalat" ang tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez ukol sa plano umano nilang mandaya sa darating na halalan.

Ang paratang laban kay Gutierrez ay makikita sa isang YouTube post ng Whistle-Blower PH noong Pebrero 20.

Ayon sa naturang video, nadulas umano si Gutierrez sa interview sa kaniya sa programang "Sa Totoo Lang" ng One PH noong Pebrero 18 sa pagsabing may “surprise” na mangyayari sa dulo ng bilangan ng mga boto sa Halalan 2022. Ito raw ang pruwebang may planong mandaya sa Mayo 9 ang kampo ni Robredo.

Ngunit kapag pinanood ang buong interview sa One PH, ang sinabi ni Gutierrez ay may kinalaman sa mga pagbabagong nagaganap sa resulta ng mga survey. Aniya, ang resulta ng mga survey ay hindi static at maaari pang magbago.

“Tuwing election, meron laging surprise na nangyayari sa dulo. Meron laging nakakahabol. Ang survey ay snapshot sa isang punto ng panahon, 'di ba? Hindi ito static at possible pa lalo itong magbago. So ako, any analysis (na) nagsasabi na 'Tapos na!' ay kailangan nating i-take siguro with a grain of salt. Kasi nakita na natin na yung mga numbers ng survey ay talagang very, very mobile 'yan at madami pang pwedeng mangyari,” sabi ni Gutierrez sa aktuwal na panayam.

Ang nasabing panayam ay nasa bahaging ika-24:29 hanggang 47:07 (timestamp) ng video ng kabuuang episode ng "Sa Totoo Lang", na mapapanood rin sa YouTube.

Ang video ng Whistle-Blower PH ay mayroon nang 2,900 likes at lagpas 114,800 views sa panahong binubuo ang ulat na ito.