Misleading ang headline ng isang YouTube post na nagsasabing may “alok” umano ang presidential candidate na si Ferdinand Marcos, Jr. kay Dr. Willie Ong, ang vice presidential candidate ng Aksyon Demokratiko.

Sa isang video na inilabas ng Philippines Trending News, ginamit ang headline na, “JUST IN: KARMA na! BILANG GANTI kay ISKO, BBM may ALOK KAY DOC.WILLIE / ISKO NANLUMO sa NATUKLASAN.”

Lumabas ang post matapos pumunta si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato nang hindi kasama ang kaniyang ka-tandem na si Ong.

Sa nangyaring pag-iikot doon ni Domagoso, nakabandera ang mga tarpaulin kung saan ipinapares siya kay vice presidential candidate Sara Duterte-Carpio, ang running mate ni Marcos.

Kung panonoorin ang video, walang bagong alok na sinabi, taliwas sa headline, kundi ikinuwento lang ni Ong na kinausap siya noon ng iba’t ibang tumatakbo ngayon sa pagkapresidente, kabilang si Marcos.

Ayon kay Ong, inalok siya ni Marcos na tumakbong senador sa ilalim ng kaniyang slate.

“Kaya lang nakausap ko na si Isko n'un eh. Nakausap ko na, kaya medyo alanganin na eh, 'di ba?” sabi ni Ong sa video, na makikita sa time stamp na 8:08-8:13.

Malinaw sa pagkakakuwento ni Ong sa video na ang pang-aalok ay matagal nang naganap at hindi resulta ng pagpunta ni Domagoso nang mag-isa sa Mindanao noong Pebrero 20.

Unang kinumpirma ni Domagoso ang pagtakbo nila ni Ong sa pagka-Pangulo at pagka-Bise Presidente sa Halalan 2022, noong Setyembre 21, 2021.

Ang video na may misleading na title ay in-upload noong Marso 2 at mayroon nang lagpas 600,000 views, 10,000 likes, at mahigit 800 comments.

