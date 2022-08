Courtesy: MPL Philippines and UAAP Media

MAYNILA - Gaya ng isang babaeng malapit sa kaniya, nais din ni Tristan "Yawi" Cabrera na maging champion.

Sa isang panayam matapos ang kanilang panalo kontra Bren Esports, paglalahad ng Echo PH captain na nagsisilbing inspirasyon para sa kaniya ang National University libero na si Jennifer Nierva.

"Ang sarap sa feeling kasi isa siya [Jennifer Nierva] sa nagpapa-motivate sa'kin. Ang sarap sa feeling lalo na nag-champion sila. Gusto ko rin maging champion para goals," ani Yawi.



Maaalalang nakamit ng NU Lady Bulldogs ang kasaysayan matapos mag-kampeon sa UAAP Season 84 Women's Volleyball Tournament.

Courtesy: Yawi Esports

Unang umani ng espekulasyon ang relasyon ng dalawang sporting stars matapos lumitaw ang ilang retrato at TikTok videos ng dalawa na magkasama. Paksa rin si Nierva ng ilang vlog ni Yawi sa kaniyang YouTube account

Huli rito ang vlog na in-upload ng Echo roamer noong Huwebes, tungkol sa kanilang biyahe sa Tagaytay na pinamagatan niyang "Tagaytay with a Friend" na tila malapit sila sa isa't isa.

Naandoon pa sa ICITE Auditorium si Nierva kasama ang kaniyang kapatid para mapanood nang live si Yawi at ang Echo Philippines.

Bago ang laban kontra Bren Esports, sinabi ni Nierva na proud siya sa Echo, lalo't panalo ang koponan noong opening week ng liga.

"I've witnessed the hard work and dedication ni Yawi and his entire team so supporting him is really... Ang sarap po sa pakiramdam," ani Nierva nang tanungin ng host patungkol sa pagiging "special someone ni Yawi."

Sunod na makakalaban ng Echo Philippines ang Omega Esports nitong Sabado.