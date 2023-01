Binubuhat ng Echo Philippines ang kanilang ML world championship trophy sa Jakarta, Indonesia. Courtesy: Moonton Games

Tuwing matatapos ang isang Mobile Legends: Bang Bang world championship laging usap-usapin ang pipiliing skin o purchasable character design ng championship team.

Ngayong Echo na ang nakamit ng world title, isa lang ang kanilang hiling.

"Chou!" Pasigaw na sinabi ni Echo Philiipines roamer Tristan "Yawi" Cabrera nang mapanalunan nila ang M4 World Championships noong Linggo.

Paliwanag niya: "Si Chou, hindi lang pang-isang tao, magagamit naming lima."

Madalas na ginagamit ang Chou bilang sidelaner o gold-laner. Pero pinaka-ginagamit ito sa pro scene bilang roamer, gaya ni Yawi na noon nang naglarawawn sa kaniyang sarili bilang "Chou god."

May ilang pagkakataong ginamit na rin ito ng Echo Philippines bilang jungler, ngunit hindi pa ito nakakapag-deliver ng magandang resulta sa loob ng Land of Dawn.

Noon nang nabanggit ni two-time world champion Karl "KarlTzy" Nepomuceno na Chou din ang gusto niyang skin, pero dahil hindi napagbigyan ang hiiling nang makamit ang kampeonato sa ilalim ng Bren Esports.

"In M2, I picked Chou, but they picked Lancelot. So I want Chou to have the skin for Yawi."

Harith ang naging championship skin ng EVOS Legends ng Indonesia sa M1 World Championships.

Estes naman ang pinili ng Blacklist International sa M3 World Championships.

Bukod sa benepisyong mamili ng championship skin, nanalo ng P16 milyon ang Echo Philippines nang ma-dethrone ang Blacklist International noong Enero 15.