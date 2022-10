Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nakuhan ng video ni Jovy Anh Alinsunurin ang masayang pagtitipon at kumpulan ng tao sa Itaewon sa Seoul, South Korea.

Party mode ang maraming kabataan para sa Halloween kaya bukas ang mga bar na may kani-kaniyang gimik.

Pero sa dami ng taong nagsisiksikan, nagpasya si Alinsunurin at ang kaniyang kaibigan na umalis na lang.

"Maraming kabataan, mahirap maka-alis sa lugar dahil siksikan, maraming tao sa subway," ani Alinsunurin.

Ang desisyon nilang lisanin ang Itaewon ang magliligtas pala sa kanilang buhay dahil bandang alas-10 ng gabi ay isa-isa nang dumarating ang mga ambulansiya.

Nauwi pala sa stampede ang kumpulan ng mga tao at marami ang naipit, nadaganan, at namatay.

"Sa gilid ng ambulance ang dami nang katawan na nasa ano nasa daan tapos yung mga daan na yan mga four na road street siksikan na ang mga tao na para nang mga langgam na ulo na ang nakikita," ayon sa Pinoy na si Gennie Kim.

Nakuhanan din ni Kath Laspona ang pag-rescue sa mga biktima. Karga-karga ang biktima palabas sa kalsada.

Karamihan sa kanila mga babae.

Labis pa rin ang pagkabigla ni Laspona pero nagpasalamat siya dahil naiwasan nila ang kalye kung saan mismo naganap ang stampede.

Ganito rin ang saloobin ni Alinsunurin na pakiramdam niya pangalawang buhay na niya itong ibinigay sa kaniya nang makaligtas sa kapamahakan.

Ayon sa embahada ng Pilipinas sa Seoul, nasa 151 ang namatay sa stampeded, 200 ang sugatan habang may 9 na kritikal.

Wala pang naiuulat na Pinoy na nasaktan sa insidetne, ayon kay ambassador Theresa Dizon-De Vega.

"Kung meron kayong mga kamag-anak na nag-aaral, tumitira po dito lalong lalo na po sa Seoul area po kung maari lang po paki-check po sa kanila via yung usual na messaging app po natin," ani De Vega.

Iniimbestigahan na rin ng Korean government ang nangyaring stampede at idineklara ang National Tragedy Day mula ngayong Linggo hanggang Nobyembre, at kanselado na ang lahat ng mga okasyon lalo na ang mga may kinalaman sa Halloween.

-- Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News