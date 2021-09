TAIWAN -- Sumailalim sa free COVID-19 mass vaccination ang mga public school teacher sa Taoyuan City sa Taiwan nitong August 26 at 27, 2021. Kasama rito ang mga Pilipinong guro tulad ni Teacher Liberty Lee, 51 taong gulang. Labinlimang taon na siyang guro sa nasabing bansa. At sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo online sa 27 public schools ng wikang Filipino, may isang classroom setting at nagtuturo rin siya sa 2 private schools para naman sa wikang Ingles.

Si Teacher Liberty Lee sa kanyang pagtuturo ng wikang Filipino sa Taiwan via online at classroom setting

Simula na ng classroom setting sa primary and secondary school sa Taiwan nitong Miyerkules, September 1, 2021. At required sa mga guro ang magpabakuna ng COVID-19 vaccine, at kung sakaling hindi pa bakunado ang guro, mayroon ding libreng swab test kits na ibinibigay ang gobyerno. At nakapagpaturok na si teacher Liberty ng kanyang unang dose ng COVID-19 vaccine.

"kasi required…hindi ka pwede mag-swab test forever, kasi sa simula lang ang free ang swab test kit. After a while ikaw na bibili which is very costly...

"Pag less 14 days vaccinated, we still need to do swab test 2 times a week sana. Pero dahil once ka lang naman pupunta sa school so, one time lang po. 2 swab test kits po binigay sa akin for free," ani Teacher Liberty.

(Left) Ang vaccination site kung saan ginanap ang free COVID-19 mass vax para sa mga teacher sa Taoyuan City. (Right) Ang free swab test kits na pinamigay sa mga guro

Ang proyektong free COVID-19 mass vaccination para sa mga public school teacher sa Taoyuan ay iminungkahi ng Ministry of Education sa Ministry of Health at ang mga public school naman ang nagpa-rehistro sa kanilang mga guro online para sa COVID-19 vaccine. Organisado at maayos ang sistema ayon pa kay Teacher Liberty.

"Sobrang organized kaya mabilis. The whole process only took 20 minutes including the 15 minutes rest afterwards," dagdag pa ni Teacher Liberty.

At mensahe ni Teacher Liberty sa kanyang mga kapwa guro at kababayan sa Taiwan na protektahan ang kanilang mga sarili laban sa nakahahawang sakit.