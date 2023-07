SINGAPORE - Nagbahagi ng kanyang kwento ang tinaguriang “Chocolate Queen” ng Cebu na si Ms. Raquel Choa, founder ng The Chocolate Chamber o TCC. Inorganisa ng Philippine at Mexican Ambassadors to Singapore ang nasabing event kung saan ibinahagi ni Choa kung paano gumawa ng tsokolate gamit ang cacao at kung paano nakatutulong ang produkto sa cultural, trade at entrepreneurial efforts sa pagitan ng Pilipinas, Mexico at maging ng Singapore.

Bilang bahagi na rin ng isang buwang pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, nagdaos noong June 21 ang Embahada sa pakikipagtulungan ng TCC ng isang intimate na “Chocolate Break” sa Official Residence.

Mga lumahok sa "Chocolate Break" kabilang na ang tinaguriang “Chocolate Queen” ng Cebu na si Ms. Raquel Choa, founder ng The Chocolate Chamber

Bukod sa storytelling session sa pangunguna ni Ms. Choa, natikman ng mga lumahok sa chocolate break ang Sikwate, ang bersyon ng hot chocolate ng Cebu o mas kilala sa tawag na tsokolate de batirol na gawa mula sa tablea. Ipinamahagi rin sa participants ang handmade na bola de cacao para sa shaved chocolate toppings sa iba-ibang putahe.



Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, nagbigay ng pagkakataon sa mga lumahok tulad ng mga kinatawan ng Singapore hotels, F&B industry, culinary at educational institutions, history at cultural enthusiasts at maging ng mga Embassy partner, na makilala pa ang TCC at ang tsokolate at cacao ng Pilipinas. Nagbigay rin ito ng oportunidad para sa business partnerships sa pagitan ng Pilipinas at Singapore.



Hinikayat naman ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo G. Macaraig ang plano ng TCC na palawakin pa ang branches nito lalo na sa Singapore.



Ang taong 2023 ay siya ring ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Mexico.