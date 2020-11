MULTIMEDIA

Traditional Chinese medicine na ginagamit para sa symptoms ng COVID-19, kailangan ng reseta bago makabili

ABS-CBN News

Aprubado na ng Food and Drug Administration o FDA ang paggamit sa traditional Chinese medicine na Lianhua Qingwen. Matagal na umanong ginagamit ang naturang herbal na gamot para sa iba't ibang karamdaman gaya ng sipon, ubo, at lagnat. Ginagamit din ito sa China para sa mga pasyente na may mild case ng COVID-19.



