Mga armas, alak, droga at iba pa, isinuko ng mga inmate sa Bilibid

Aabot sa halos 12,000 piraso ng kontrabando ang nakumpiska ng mga tauhan ng BuCor sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kabilang sa mga nakumpiska at isinukong kontrabando ay mga armas, cellphone, laptop, droga, at libu-libong lata ng beer.