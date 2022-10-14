Home > News MULTIMEDIA Lalaki, binaril dahil sa umano'y "rap battle" ABS-CBN News Posted at Oct 14 2022 10:07 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Patay ang isang 18-anyos na lalaki matapos siyang barilin sa isang lamay sa Bagong Barrio, Caloocan City. Ayon sa kaanak ng biktima, posibleng alitan sa "rap battle" ang motibo sa likod ng krimen. Watch more News on iWantTFC Read More: CCTV video shooting pamamaril rap battle Bagong Barrio Caloocan City krimen crime binaril lamay burol /news/10/14/22/prc-seeks-p72-m-to-expand-computerized-exams/entertainment/10/14/22/meet-joshua-bulot-new-frontman-of-the-lily/news/10/14/22/2331-pass-electronics-engineer-technician-board-exams/news/10/14/22/hustiya-panawagan-sa-pagkamatay-ng-traffic-enforcer/news/multimedia/video/10/14/22/anak-ni-doj-secretary-boying-remulla-huli-sa-drug-bust