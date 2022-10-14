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Lalaki, binaril dahil sa umano'y "rap battle"

ABS-CBN News

Posted at Oct 14 2022 10:07 PM

Patay ang isang 18-anyos na lalaki matapos siyang barilin sa isang lamay sa Bagong Barrio, Caloocan City. Ayon sa kaanak ng biktima, posibleng alitan sa "rap battle" ang motibo sa likod ng krimen. 

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