US President Donald Trump, nagpositibo sa COVID-19

MULTIMEDIA

Nagpositibo sa COVID-19 si US President Donald Trump at ang kaniyang asawa na si Melania.

Wala namang detalyeng ibinigay ang White House kung may nararamdamang sintomas si Trump.

Dahil kailangang mag-quarantine, hindi rin muna makakapangampanya si Trump para sa darating na US presidential elections ngayong Nobyembre.

