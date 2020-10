Viral: Bote ng alcohol, sumabog sa loob ng kotse

MULTIMEDIA

Muling nagpaalala ang Food and Drug Administration tungkol sa tamang paraan ng pagtatago o pag-iimbak ng alcohol. Ito ay matapos mag-viral ang sa social media angga retrato ng isang kotse na napinsala matapos umanong sumabog ang bote ng alcohol na naiwan sa loob ng sasakyan. Paalala ng FDA, flammable o madaling magliyab ang alcohol kaya dapat itong ilayo sa mga lugar na mainit.

