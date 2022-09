MULTIMEDIA

ABS-CBN News Chief Ging Reyes, pinarangalan ng World Association of News Publishers

Ginawaran ng parangal si ABS-CBN News Chief Ging Reyes sa ginanap na 2022 World News Media Congress sa Zaragoza, Spain. Kinilala si Reyes bilang 2022 Southeast Asia Laureate for Women in News Editorial Leadership ng World Association of News Publishers o WAN-IFRA.

