Patrol ng Pilipino: Pasilip sa pagko-cover sa House of Representatives

ABS-CBN News

MAYNILA — Para sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Batasang Pambansa, halos mahahaba ang araw-araw na ginugugol dito.

Nasa 311 ang mga kongresista ng kasalukuyang 19th Congress.

May mga hinahawakan ding komite ang mga miyembro ng Kamara bukod sa pangangatawan sa kanilang mga distrito at sektor.

Hindi lang tinututukan ng media ang mga pagdinig na may kinalaman sa paggawa ng batas mula komite hanggang sa plenaryo, binabantayan din nila ang mga “laro” sa pulitika ng mga mambabatas.

Trabaho ng mga mamamahayag na ipaliwanag at ikwento sa paraang naiintindihan ng karaniwang tao ang impormasyon at balitang nakakalap sa lehislatura dahil sa huli, apektado ang lahat ng mamamayan sa kanilang mga aksyon at ipinapasang batas.

–Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino