PGH spokesperson, na-survive ang COVID-19 pero kanyang magulang pumanaw dahil sa virus

MULTIMEDIA

Mas malalim na ang ibig sabihin ng sakit na COVID-19 para sa spokesperson ng Philippine General Hospital na si Dr. Jonas del Rosario.

Nagpositibo rin kasi siya at ang kaniyang nanay at tatay sa coronavirus.

Na-survive ni Dr. Jonas ang COVID-19 pero ang kaniyang mga magulang ay pumanaw dahil dito.

Ito ang kuwento niya.

Watch more in iWant or TFC.tv