Bawal na mag-videoke?

ABS-CBN News

Hinihiling ng isang labor group sa mga lokal na pamahalaan na ipagbawal muna ang pagbi-videoke sa mga oras kung kailan may online class at nagtatrabaho sa bahay. Anila, makakabawas ito ng stress sa mga estudyante at empleyado na naka-work from home.

Sa isang barangay sa Cavite, tuwing Sabado at Linggo na lang pinapayagan ang mga residente na mag-videoke at limitado rin ang oras.

