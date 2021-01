MULTIMEDIA

Bakuna ng AstraZeneca, may emergency use authorization na mula sa FDA

ABS-CBN News

Nakakuha na ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration ang COVID-19 vaccine na gawa ng AstraZeneca. Ayon sa FDA, sakaling may adverse effect ang bakuna, katulad lang umano ito ng ibang vaccine gaya ng flu injection.

