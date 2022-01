Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Maraming tao ang nagtungo sa mga pasyalan at simbahan ngayong Biyernes, huling araw ng 2021.

Sa Rizal Park sa Maynila, maraming pamilya ang bumisita kasama ang mga menor de edad nilang anak, na pinapayagang mamasyal sa ilalim ng Alert Level 2.

Ayon sa mga namamasyal, pinili nilang mag-bonding sa Rizal Park dahil outdoor, lalo't nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

May mga pumunta rin ng umaga para makaiwas sa posibleng dagsa ng mga tao pagdating ng hapon o gabi.

Bawal kumain sa mismong parke pero may mga lugar na pinapayagan ito gaya sa Chess Plaza at Noli Garden, kung saan pinapayagang maglatag ang guests na gustong magsalo-salo.

Wala umanong fireworks display sa Rizal Park sa pagsalubong ng Bagong Taon dahil hanggang alas-10 ng gabi lang bukas ang parke.

May mga pumunta rin sa Quezon City Memorial Circle, kung saan magkakaroon ng New Year countdown program mula alas-8 ng gabi hanggang ala-1 ng madaling araw.

Puwede ring mapanood ang event sa Facebook page ng Quezon City government at QC Tourism and Promotions.

Kasama sa mga magtatanghal ang bandang Rivermaya at Quezon City Symphonic Band.

Kailangan munang magpakita ng vaccination card bago makapasok sa venue ng pagdiriwang, kung saan nagpakalat din ng mga marshal at usher para tiyaking nasusunod ang physical distancing.

Sa Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church, dagsa din ang mga deboto.

Watch more on iWantTFC

Madaling araw pa lang, punuan na ang simbahan at Plaza Miranda.

Nagkaroon din ng pila sa Villalobos at Carriedo Street ng mga naghihintay na makapasok para sa susunod na Misa.

Tuloy-tuloy ang Misa kada oras mula alas-4 ng madaling araw hanggang alas-6 ng gabi. Magkakaroon naman ng Misa para sa bisperas ng Bagong Taon alas-8 ng gabi.

Mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng health protocols sa simbahan.

Sa Santa Rita, Pampanga, dinagsa naman ang Eco Park ng mga nais magbawas ng stress at timbang.

Binasagan din kasing "Haven for Bikers" ang parke dahil sa mga paakyat at pababa nitong bike trails.

May iba namang pumunta sa parke para magnilay, lalo't naroon din ang imahe ng patron na si Sta. Rita de Cascia.

May malaking balkonahe rin kung saan matatanaw ang panoramic view ng bayan, at may mga kainan din.

Nakaantabay naman ang barangay officials para ipaalala sa publiko na sumunod sa health protocols.

Patuloy naman ang pagpapaalala ng Department of Health sa publiko na mag-ingat at sumunod sa health protocols, lalo't tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

— May ulat nina Lady Vicencio, Anna Cerezo, Zandro Ochona at Vivienne Gulla, ABS-CBN News at Gracie Rutao