‘Pa'no magiging rebelde?’: Pagpaslang sa 9 taga-Tumanduk indigenous group binatikos

MAYNILA - Binatikos ng ilang opposition groups maging ng ilang kongresistang kasapi ng Makabayan bloc ang pagpaslang sa grupong Tumanduk sa Capiz at Iloilo.

Siyam ang napatay ng militar at pulisya sa Iloilo at Capiz sa umano'y magkasabay na operasyon laban sa Communist Party of the Philippines — New People's Army (CPP-NPA).

Ayon sa pulisya, napatay ang 9 sa ginawang paghain ng search warrant Miyerkoles ng umaga, sa mga bayan ng Calinog sa Iloilo at Tapaz sa Capiz.

Mayroong 15 din ang naaresto sa pagsisilbi ng search warrant sa Tapaz at Calinog sa Iloilo, ayon kay Police Brig. Gen. Rolando Miranda, ang regional director ng Police Regional Office 6.

Pawang kasapi umano ng indigenous organization na Tumandok nga Mangunguma nga Nagapangapin sa Duta kag Kinabuhi (TUMANDUK) ang mga napatay.

Ayon kay Kakay Tolentino, tagapagsalita ng Katribu at National Council of Leaders, hindi mga miyembro ng NPA ang mga napatay, taliwas sa sinasabi ng Philippine National Police.

Paano rin aniya manlalaban ang mga ito ngayong madaling araw at tulog ang mga biktima nang lusubin ng militar at pulisya.

“Paano magiging rebelde ang isang tulog. Paano magiging rebelde ang araw-araw nasa pamayanan, na walang ibang ginawa kundi ipagtanggol ang mga kasamahang Tumanduk laban sa karahasan ng Armed Forces of the philippines na nandoon mismo sa Lahug?” ani Tolentino sa isang kilos-protesta na isinagawa sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights.

Binatikos din ni ACT Teacher’s Partylist Rep. France Castro ang insidente.

Ayon kay Castro, kontra ang Tumandok Indigenous Community sa paggawa ng Jalaur Mega Dam sa Calinog, Iloilo, at dahil dito ay naging biktima sila ng red tagging.

"The Tumandok indigenous community have been vocal in resisting the construction of the Jalaur Mega Dam in Calinog, Iloilo, because of their resistance and voices of dissent, they have been victims of red-tagging and now EJKs and arrests on trumped-up charges,” ani Castro.

Dagdag pa niya, dapat mahinto ang state terrorism kung saan mga biktima ay mga human rights defender, magsasaka, guro, doktor, abogado, at environmentalists.

Kinondena rin ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate at Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat ang military operations.

Wala anilang pagkakaiba ito sa insidente sa Negros Occidental noong Disyembre 2018 kung saan 6 ang napatay at 31 ang inaresto sa pamumuno noon ni PNP chief Debold Sinas nang maging commander ito ng PNP sa Central Visayas.

"This is the same modus operandi used by state forces in Negros Oriental in December 27, 2018 early morning raids when now PNP chief Gen.Debold Sinas was the regional commander of the Central Visayas PNP. Six farmers were killed then and at least 31 were also arrested during that time,” ani Zarate.

Giit ni Miranda, regional director ng PNP Region 6 na pinagsususpetsahang NPA rebels ang mga namatay.

Lumalaban din umano ang mga ito kaya nauwi sa engkuwentro at pagsisilbi ng search warrant.

Sinasabi rin ni Miranda na may Barangay chairman na nagpoprotekta umano sa mga rebelde.

Ang inaalam na lang daw nila ay kung talagang miyembro ito o takot sa NPA kaya kinakanlong sila.

Tanggap daw nila kung mabatikos sila sa nangyaring operasyon.

“Inaasahan na namin yan, trabaho na nila yan, so kami naman trabaho namin magpatupad ng batas, so inaasahan na namin yung ganyang reaksyon,” ani Miranda. — Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News