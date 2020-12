Lalaki timbog sa pagbebenta ng ilegal na paputok sa Bulacan

Kuha ng Police Regional Office 3

Arestado ang isang lalaki sa umano'y pagbebenta niya ng ilegal na paputok online sa Bocaue, Bulacan nitong Linggo.

Ang suspek ay residente ng Bocaue, Bulacan.

Nakuha sa kanya ang 6 na piraso ng Goodbye Philippines, 1 pakete ng Pla-pla, 3 pakete ng Kabasi at isang Atomic na nasa P1,320 ang kabuuang halaga.

Idinadaan na sa online ang transaksyon bago magkaliwaan ng pera at kontrabando.

Kinasuhan na ang suspek ng paglabag ng Republic Act 7183 o Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution and Use of Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices.--Ulat ni Gracie Rutao

