TINGNAN: Mga larawan sa huling pamamaalam kay CPP-NPA founder Jose Maria 'Joma' Sison

UTRECHT - Pasado tanghali ng December 27 natapos ang seremonya sa huling pamamaalam para sa yumaong CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison, sinundan agad ito ng kanyang cremation.

Sinimulan ito sa pagtugtog ng orihinal na awitin ng pagkilala kay Sison. Ang unang pananalita ay binigay ni Luis Jalandoni, matalik na kaibigan ni Sison at senior political advisor ng National Democratic Front of the Philippines.

Sinundan ito ng pananalita ni Coni Ledesma, kaibigan at miyembro ng NDFP peace negotiating panel.

Nagsalita rin ang kinatawan ng Norwegian government na tumulong sa peace negotiation sa pagitan ng NDFP at Philippine government. Dumalo at nagsalita rin ang mga kinatawan ng iba-ibang communist organizations gaya ng German Maoist-Leninist Party (MLPD) at Belgium Workers Party.

Nagbigay din ng pananalita ang isa sa mga anak ni Sison. Aniya, mayaman sa oras ang kanyang ama kapag bumibisita siya sa Utrecht.

"He was generous with his time whenever I visited. Whenever he saw my FB photos of travel, he always asked me to drop by the Netherlands. We decided to make a trip in March 2023. This is one lesson in my life that I didn't visit sooner. I'm grateful for the memories we enjoyed together. His sharp memory always amazes me and his ability to think outside the box is remarkable," ayon sa anak ni Sison.

Para sa maybahay ni Sison na si Julie de Lima, mami-miss niya ang kabiyak ng napakaraming dekada.

"The pain squeezes my heart everytime I breathe, it will be only eased until I join you...You left so many notes for so many book projects we planned. Love bound us on the day that we knew each other and I shall always love you," malungkot na paalam ni De Lima sa kabiyak.

Photos courtesy of Nwel Saturay/NDFP-Utrecht