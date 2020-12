Mga deboto dagsa sa ilang simbahan sa Metro Manila 2 araw bago Pasko

Marami ang nagpunta sa Baclaran Church sa huling Baclaran Day bago mag-Pasko. May mga health protocol na inilatag para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa mga simbahan sa Kamaynilaan 2 araw bago mag-Pasko.

Maraming tao sa Baclaran Church sa huling Baclaran Day bago mag Pasko. Nasusunod naman ang mga health protocol sa lugar. pic.twitter.com/81FKxz8bDD — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 23, 2020

Sa Shrine of Our Lady of Perpetual Help o Baclaran Church, humaba ang pila dahil sa pagkuha ng temperatura sa mga tao.

May mga namimigay rin ng alcohol, at hindi magkakatabi ang mga nagsisimba.

May mga marker rin sa sahig kung saan tatayo ang mga nagsisimba.

Marami ang dumalo sa ika-8 simbang gabi sa Pandacan Church. Nasunog ang simbahan noong Hulyo kaya sa labas nagdiwang ng misa. pic.twitter.com/osUM0OcrbT — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 22, 2020

Nagtipon naman sa labas ng Sto. Niño de Pandacan Church ang mga deboto sa Pandacan, Maynila.

Maaalalang nasunog ang makasaysayang simbahan noong Hulyo, pero natuloy ang lahat ng mga misa.

May itinayong temporary covered area sa harap ng simbahan bilang proteksyon sakaling umulan.

Hiwa-hiwalay naman ang mga upuan para maipatupad ang physical distancing.

Hindi pinapasok ang lahat sa compound, at may ilang nakatayo sa labas ng gate kung saan mayroon ring mga physical distancing markers.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC