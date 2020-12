Duterte umuwi na sa Davao para magdiriwang ng Pasko

Pangulong Rodrigo Duterte. Ace Morandante, Presidential Photo/File

MAYNILA - Umuwi na ng Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes para doon magdiwang ng Pasko kasama ang kaniyang pamilya.

Kaya naman sa Davao City na ginaganap ang pulong ng IATF kagabi, at via video conferencing na lang din ang kanyang partisipasyon sa ika-85 na Anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines.

“Tradisyon naman sa Pilipino ‘yan o sa lahat na you have to be with your family --- birthdays, mga events sa buhay ng tao na may significance sa family," aniya.

Taunan nang nagdiriwang si Duterte ng kapaskuhan sa Davao.

Muling nakiusap ang Pangulo sa taumbayan na mag-ingat pa rin ngayong Pasko.

“Itong COVID, maghintay lang kayo. I said that there’s --- ilang Pasko kayo naga-celebrate. Ngayon, isang Pasko lang hinihingi ng --- hiningi ko in behalf of the nation because walang magandang lalaki dito ‘pag may COVID ka, may sakit ka.”--Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

