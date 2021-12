Contributed photos.

Ikinalungkot ng mga residente, turista, at mga netizen ang pagkasira ng tinaguriang world-famous Cloud 9 boardwalk sa Siargao Island, Surigao del Norte sa pananalasa ng Bagyong Odette.

Nagsilbing most iconic landscape sa surfing capital ng bansa ang Cloud 9 tower, na dinadaanan papunta sa dagat para mag-surfing.

Makikita sa litrato na tanging maliit na bahagi na lamang ng wooden pathway ang naiwan matapos sinalanta ng malakas na bagyo.

Ilang netizens din ang nagbahagi ng kanilang kuwento sa pagbisita sa Cloud 9 boardwalk bago ito masira.

"IT'S GONE! SAYING GOODBYE to the world-famous CLOUD 9, Boardwalk. This is so heart-breaking. Over the years, this tower served as #Siargao's most iconic landscape. This is more than just a wooden structure; for the locals, this is HOME," ayon sa Siargao-based tour operator na Gotmarked Tours.

Unang nag-landfall noong Huwebes sa Siargao island ang Bagyong Odette.

Higit na nangangailangan ng tulong ngayon ang isla, ayon sa GotMarked Tours, na nagsimula na rin sa kanilang relief operation para makapagbalik ng tulong sa isla.

"I think all we want now is to get as much mileage for Siargao and let the people know that WE NEED HELP. A LOT OF HELP. If the current state of Siargao will be featured on National News and be given enough exposure, it would certainly help us a lot and mobilize donations esp. our donation channels po sana."

Para sa mga gustong magbahagi ng cash donations, ayon sa Gotmarked Tours, maari nila itong ipadala sa mga account na ito:

BPI

MARK ANTHONY ROA

0576-004-038

GCASH

KHASSEY ROA

0928-0360-205

—Ulat ni Hernel Tocmo