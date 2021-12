Watch more on iWantTFC

May pananagutan ang walong biyahero mula South Africa kung mapapatunayang sinadya nila ang pagbibigay ng maling impormasyon sa kanilang health declaration form.

Ayon sa DOH, plano na nilang kasuhan ang 8 na naglagay umano ng mga maling impormasyon sa kanilang health declaration form.

"We have a law yung RA on notifiable diseases. Meron ho diyan nakalagay na kailangan dapat tama yung impormasyon na ibinibigay especially now that there is this public health emergency. Pag nakita namin na purposely ginawa nila yan there is a liability," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Isa sa kanila ay natunton na ng DOH na naka-home quarantine na umano na negatibo naman sa RT-PCR test at walang ano mang sintomas ng COVID-19.

Samantala, patuloy pang pinaghahanap ang 7 pang pawang mga overseas Filipinos.

Paalala naman ni Vergeire: "Whenever you sign your health declaration forms kapag nagpipirma po tayo ng ganyan, ang assumption po nag-aatest tayo na tama yan, so pag nagbigay kayo ng maling impormasyon there is also a liability kung found na talagang sinadya mo yan."