MAYNILA (UPDATE) — Sumiklab ngayong Martes ang sunog sa isang residential area sa San Andres, Maynila, ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP).

Gawa sa light materials ang mga bahay na nasunog bago mag-alas-5 ng hapon sa may kanto ng Radium at Onyx Street, sabi ng BFP.

Fire hits a residential area in San Andres, Manila just before 5pm. BFP has raised 2nd fire alarm.



📸: Heart Response Team pic.twitter.com/xH9Q3qJ8n9