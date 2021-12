Watch more on iWantTFC

"Smooth" o maayos na naipatupad ngayong Lunes ang unang araw ng pagbabalik ng face-to-face classes sa mga paaralan sa Metro Manila, ayon sa Department of Education (DepEd).

Ayon kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, wala pang natatanggap na "adverse report" ang ahensiya mula sa 28 pampublikong paaralan sa National Capital Region na muling nag-face-to-face classes matapos ang halos 2 taon pagbabawal dahil sa COVID-19 pandemic.

Nasa 2,300 estudyante mula Kindergarten hanggang Grade 3 at senior high school ang inaasahang lalahok sa face-to-face classes, ayon sa DepEd.

Sa Comembo Elementary School sa Makati, sinanay ang mga balik-eskuwelang estudyante na maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at sumunod sa physical distancing.

May UV light at air purifier ang mga classroom, kung saan nakabukas din ang mga bintana at gumagamit ng electric fan para sa mas maayos na ventilation.

Sa Payatas B Annex Elementary School sa Quezon City, nagpatupad ng voluntary COVID-19 swab test para sa mga estudyante.

Higit 100 estudyante mula Kinder at Grade 2 lang ang lalahok sa pilot test sa nasabing paaralan.

Sa susunod na linggo, ibang grade level naman ang sasalang sa face-to-face classes habang babalik muna sa distance learning ang unang batch na nagbalik-eskuwela.

Ayon naman kay Education Assistance Secretary Malcolm Garma, kuntento ang DepEd sa mga protocol na inilatag ng mga paaralan sa Metro Manila.

Ngayong Disyembre, ipapasa ng DepEd sa Office of the President ang assessment sa pilot implementation ng face-to-face classes, na magiging batayan kung ilang paaralan ang madadagdag sa expansion phase sa susunod na taon.

Nobyembre nang mag-umpisa ang pilot face-to-face classes sa 100 pampubliko at 20 pribadong paaralan.

Kamakailan, nadagdagan ito ng 177 paaralan, kabilang ang 28 sa Metro Manila.

— May ulat nina Arra Perez at Jekki Pascual, ABS-CBN News