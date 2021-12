Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Iboboto ni presidential aspirant Isko Moreno si Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador sa Halalan 2022.

Ayon kay Moreno, ikaapat sa listahan niya si Duterte. Aniya, handa pa siyang isama ito sa kaniyang senatorial slate.

Tatlo lang ang nasa opisyal na senatorial ticket ni Moreno.

"I'm going to vote for him personally. I'm going to endorse him, hopefully—kung papayag siya, I'll be honored. I'll be humbled and honored na um-oo si Pangulong Duterte," sabi ni Moreno.

Si Leody de Guzman, walang planong iboto si Duterte sa Senado. Sa halip, iba ang kanyang balak sakaling manalong pangulo sa 2022.

"Si Duterte, ipakukulong ko sa kanyang mga kasalanan," ani De Guzman.

Tumanggi naman si Manny Pacquiao na sabihin kung iboboto niya si Duterte.

Si Vice President Leni Robredo, iginagalang ang desisyon ni Moreno, pero tila may pasaring siya dito.

"Karapatan niya (Moreno) 'yon... Pero 'yung choices naman not just for the slate, pero 'yung choices naman nating lahat laging reflection siya ng aspirations natin, ng values na pinaniniwalaan natin," ani Robredo.

Si Duterte ay tumatakbong senador sa ilalim ng Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News