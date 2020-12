2 hinihinalang miyembro ng 'Waray Waray' gang, patay sa umano'y engkuwentro sa QC

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (UPDATE 2) - Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng isang criminal group sa umano'y engkuwentro sa pulis sa Payatas, Quezon City, Sabado ng gabi.

Ayon kay Police Major Ronaldo Lumactod, Jr., Chief PIO ng PNP-Anti Kidnapping Group, matapos ang ilang buwang surveillance, nagkasa sila ng buy-bust operation laban sa mga suspek.

Nagpanggap ang isang pulis na bibili ng baril sa mga suspek at nang mabentahan na, nakaramdam ang mga suspek na pulis na pala ang kausap.

Nagpaputok umano ng baril ang mga suspek.

Nauwi ito sa engkuwentro, at nagkaroon pa ng habulan, hanggang sa matamaan ang mga suspek at mapatay.

Nakahandusay ang isa sa tabi ng motorsiklo niya sa isang eskinita malapit sa Eagle Street, habang ang kasamahan nito ay nadala pa sa ospital pero dineklarang dead-on-arrival.

Ayon kay Maj. Lumactod, miyembro ang dalawang lalaki ng notoryus na Waray Waray group at sangkot umano sila sa mga serye ng kidnap-for-ransom sa Metro Manila at karatig-probinsya.

Dagdag pa ni Lumactod, base sa intelligence reports, kasama rin ang mga suspek sa grupo ng mga hitman at posible ring sangkot sa ilegal na droga.

"Itong ating suspek, itong fatality, siya ay nagsisilbing spotter at abductor during the kidnapping. Sila rin ay involved sa sealing ng mga droga," aniya.

Malaki aniya ang epekto ng pagkamatay ng mga suspek sa operasyon ng criminal group dahil high-value member sila na sangkot umano sa maraming mga kaso.