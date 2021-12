MAYNILA — Nakaabang na ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa desisyon ng Inter Agency Task Force (IATF) tungkol sa granular opening for non-contact visitation sa mga persons deprived of liberty (PDL).

Ayon kay BJMP Spokesperson Chief Inspector Xavier Solda, pinag-aaralan na ito ngayon at hinihintay na lang kung aaprubahan ito ng IATF at uunahin ito sa mga low risk areas.

Ilan sa mga posibleng mga panuntunan ang mga sumusunod:

kailangang fully vaccinated ang dadalaw

isang kamag-anak lang ang papapasukin kada dalaw *bibigyan ang kamag-anak ng 1 oras para makipag-usap sa kaanak na PDL

hindi papayagan ang mga menor de edad na makapasok o makadalaw

Hindi pa masigurado kung kailan ito mag-uumpisa pero ilang pasilidad ng BJMP ang nagpilot testing na sa Central Visayas, MIMAROPA at Cordillera.

Samatantala, ibinalita ni Solda na iisa na lang ang natitirang COVID-19 case na PDL sa buong bansa.

“Isang aktibong kaso na lamang po ng COVID-19 case ang natitira sa aming mga piitan at tinututukan ngayon ng pamunuan ng BJMP. Ikawalong araw na rin po na wala tayong naitatalang kaso ng COVID 19 sa ating mga PDL,” aniya.

Simula Marso noong nakalipas na taon, nakapagtala ang BJMP ng kabuuang 4,672 na kaso kung saan 4,552 ang fully recovered na.

Ibinalita rin ni Solda na 119,070 sa 125,589 PDL ang nabakunahan na.

“Ibig sabihin po nito, ang aming total percentage of vaccinated PDL ay umabot na ng 94.81 percent. Samantala, 95,813 sa 119,070 na PDL ay fully vaccinated na.”

Umaasa ang BJMP na bago matapos ang taon ay mapabakunahan na ang lahat ng PDL.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News