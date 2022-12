Sunog sa Rodriguez, Rizal, umabot ng unang alarma

Fire engulfs a house in Rodriguez, Rizal on Dec. 3, 2022. Courtesy of Roldan Jona

MANILA — Sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Rodriguez, Rizal Sabado ng gabi.

Ayon sa inisiyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng mag-asawang senior citizen na pawang mangangalakal.

Dahil gawa sa light materials ang bahay at puno ito ng mga kalakal, mabilis kumalat ang apoy at naapektuhan ang kalapit na bahay at 2 establisyimento.

Umakyat pa sa unang alarma ang nasabing sunog.

Kwento ng caretaker ng tindahan ng motor parts na si Noli Resco, matutulog na sana siya nang marinig ang sigawan ng mga tao na nasusunog ang kalapit na bahay.

"Mga 11 p.m., nagsisisigaw yung katabi namin. Sunog raw sunog. Eh di naglabasan kami kasi malakas na ang apoy dito sa katabi namin. Tapos iyong mga gamit gamit na iba, nailabas namin pero yung mga piyesa nasunog," aniya.

Ayon pa kay Edmar Gabuyo, empleyado ng isa pang tindahan ng motor parts, sa laki ng apoy, wala na silang naisalbang kahit na anong gamit.

Wala naman sa bahay ang dalawang senior nang mangyari ang insidente. At dahil tinupok ng apoy ang kanilang bahay at junkshop, nananawagan sila ng tulong.

"Pagdating po namin ninenerbiyos ako, nanginginig ako. Naubos na iyong damit namin, naubos na yung gamit. Lahat na wala ng natira. Gusto ko po sana humingi ng tulong dahil wala kaming mapupuntahan," sabi ng biktimang si Alicia Dariguez.

Inaalam pa sa ngayon ng BFP ang pinagmulan ng sunog.

Sa inisyal na pagtataya, aabot ng P300,000 ang halaga ng napinsala.

Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente.

—Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News

BALIKAN:

Watch more News on iWantTFC