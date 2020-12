Pagpapalaya sa mga 'political prisoner', ipinanawagan

Ilang mga kamag-anak ng mga umano'y political prisoner ang nag-rally sa labas ng Camp Crame, headquarters ng Philippine National Police, sa Global Day of Action to Release all Political Prisoners noong Hulyo 10, 2019. Jire Carreon, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nanawagan ang International League of Peoples' Struggle (ILPS) sa Duterte administration na pakawalan na ang mga tinaguriang political prisoner.

Sa isang webinar sa inorganisa ng ILPS nitong Huwebes, sinabi ni Fides Lim, tagapagsalita ng grupong Kapatid, na batay sa kanilang datos ay aabot sa 657 ang mga political prisoner sa Pilipinas.

Nasa 65 porsyento rito o mahigit kalahati ay inaresto sa ilalim ng Duterte administration.

Karamihan sa kanila, pinagbintangang miyembro ng rebeldeng New People's Army.

Ilan sa kanila ay matatanda at may sakit pa.

Kabilang sa mga binanggit niyang bilanggong pulitikal ay sina Vic Ladlad, Reina Mae Nasino, Amanda Echanis, at maraming iba pa, na sinampahan ng aniya’y gawa-gawang kaso.

Kinondena rin niya ang red-tagging o pag-uugnay sa iba’t ibang mga organisasyon sa Communist Party of the Philippines-NPA nang walang basehan at ang pagsasabatas ng anti-terror law.

