3 bata nalunod sa hukay sa Taguig

Larawan mula sa barangay Western Bicutan

MAYNILA (UPDATE)— Tatlong bata ang nalunod sa isang hukay na may tubig sa Arca South sa Barangay Western Bicutan, Taguig City bago magtanghali nitong Huwebes.

Ayon sa Barangay Security Force ng Western Bicutan, pasado alas-11:30 ng umaga, naglalaro umano ang 5 batang magkakapitbahay sa bakanteng lote sa PNR site sa Arca South nang nagkatulakan ang mga ito. Nahulog ang 3 sa kanila sa isang hukay.

Nasa edad 5, 6, at 7 daw ang mga batang nahulog.

Hindi agad nakaahon ang mga bata dahil makapal ang putik sa ilalim kaya agad humingi ng tulong ang 2 batang kalaro nila, dagdag ng barangay responders.

Nang dumating ang ambulansya ng barangay, sinubukan daw nilang i-revive ang 3 bata at saka dinala sa ospital.

Idineklarang dead onarrival ang 3 bata pagdating sa Taguig-Pateros District Hospital.

Ayon kay Taguig Mayor Lino Cayetano, hindi dapat nangyari ang insidente sa mga bata. Nakipag-ugnayan na raw siya sa mga magulang ng mga biktima.

"We have reached out to the families of these innocent young children. I have personally met with their mothers, and have assured them the city will continue to try to be a source of comfort for them during this difficult time," aniya.

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang pangyayari. Isinara na rin sa publiko ang naturang lugar. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

