Parol Festival sa Ankara, kinagiliwan

ANKARA - Makukulay na mga Filipino parol ang ibinida ng 22 kalahok sa Parol Festival ng Philippine Embassy noong November 22 sa Meryem Ana Catholic Church sa Ankara, Turkiye.

Ang festival na dinaluhan ng Filipino community ay layong ipakilala sa Turkiye ang hand-made star-shaped Christmas parol na sumisimbolo ng Paskong Pilipino. Ang hugis bituin ng parol ang nagpapaalala sa Star of Bethlehem na nagsilbing gabay sa Tatlong Haring Mago upang matagpuan ang sanggol na si Hesus.

Bilang tradisyon, nakagawian na ng mga Pilipino na isabit ang parol sa kanilang mga simbahan, tahanan, gusali, pasyalan at lansangan kapag sasapit na ang Kapaskuhan.

Simple man o magagarang disenyo, naipakita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging malikhain sa paggawa ng Christmas lanterns. Matapos ang international mass na ipinagdiwang ni Apostolic Nuncio Bishop Marek Solczynski, nagtipon ang daan-daang nagsimba mula sa English, Spanish, at French-speaking communities at masayang nakilahok sa tradisyunal na Filipino parol making.

Nakisali ang mga bata at kanilang mga magulang sa paggawa ng kanilang sariling mga parol. Pinagsaluhan din ng international community ang mga pagkaing Pinoy tulang ng pancit, lumpiang shanghai, at biko rice cakes, pati ng mga pagkaing dala ng ibang foreign communities.

Hindi lang mga Pinoy parol at pagkain, ang kinagiliwan kundi maging ang festival ang mga Filipino Christmas carols. Magbibigay ang Philippine Embassy ng mga regalo at certificates of appreciation sa lahat na sumali sa parol making contest sa Simbang Gabi Christmas Party sa darating na December 18, 2022 sa Meryem Ana grounds.

Ang Parol Festival ay isa sa mga aktibidad na napili ng embahada upang ipakilala ang makulay at masayang paraan ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Kapaskuhan.

