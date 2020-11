Misis nagtago sa kisame ng motel matapos mahuli kasama ang kalaguyo

Nagtago sa kisame ng kaniyang motel room ang isang babae matapos mahuling may kasamang kalaguyo sa Mandaue City, Cebu nitong Linggo. Kuha ni Edward Ligas

Nagtago sa kisame ng isang motel ang isang babae matapos siyang mahuli ng kaniyang asawang seaman na pumasok siya kasama ang kaniyang kalaguyo sa isang motel sa Mandaue City, Cebu nitong Linggo.

Ayon sa Mandaue City Police, sinugod ng asawang seaman ang motel kung saan nakita niyang pumapasok ang taxi na sinasakyan ng asawa at ng kabit umano nito.

Ayon sa salaysay ng lalaki, magkasama pa sila ng kaniyang asawa sa taxi nang papunta umano sa trabaho ang asawa. Pero unang bumaba ang babae. Nang makaalis na ang taxi na sinakyan ng asawa ay kaagad naman siyang sumakay sa ibang taxi at sinundan ito.

Sa halip na sa trabaho, nakitang dumiretso ang taxi ng babae papuntang pier at sinundo ang isang lalaki na pinasakay sa taxi at pumunta na sa motel.

Ayon sa international boxing judge na si Edward Ligas, siya ang tumawag ng pulis dahil humingi ng tulong sa kaniya ang seaman na kaniyang kaibigan, habang hinihintay niyang makalabas sa motel ang dalawa.

Nang dumating na ang mga pulis, nasa labas na ng kuwarto ang kalaguyong lalaki.

Hindi nila nakita ang misis sa loob. Ngunit maya-maya pay may biglang kumalabog at nahulog ang isang parte ng kisame at ang sandals ng babae at gumewang din ang mga paa nito.

Pinapababa ng mga pulis ang babae ngunit nagmamatigas ito, kaya inakyat siya ng isang pulis na babae gamit ang hagdanan.

Ayon sa seaman, nahuli na dati ng anak ang babae noong 2017 na may kalaguyo.

Nagsususpetsa na rin siyang hindi tumigil ang kaniyang asawa sa kanyang pangangaliwa dahil nag-iba na ang kanyang asal sa mga panahon na uuwi siya galing biyahe at ayaw na ring makisiping sa kanya ang babae.

Napag-alaman na isa ring seaman ang kalaguyo ng kanyang misis.

Desidido na ang lalaki na ihabla na ang babae at ang kalaguyo nito.--Ulat ni Vilma Andales

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC