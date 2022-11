Bahagi ng 2 C5 flyover, isasara para sa rehabilitasyon

MAYNILA - Magsasagawa ng rehabilitation ang mga awtoridad sa ilang bahagi ng C5 mula Disyembre 2 hanggang Disyembre 30.

Ayon sa Department of Public Works and Highways, isasara sa mga motorista ang bahagi ng C5 Ortigas flyover at Pasig Boulevard mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw para magbigay-daan sa rehabilitation works.

Nais ayusin ang damage na natagpuan sa expansion joints ng kalsada.

Inuugnay ng flyover ang Pasig City at Makati City, at itinuturing alternatibong ruta papunta sa Ortigas Avenue, at Makati Bridge.

Taon-taon ang maintenance, condition survey, at emergency condition survey sa nasabing flyover.