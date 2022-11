MAYNILA — Ipinababakante na ng Commission on Elections (Comelec) kay Albay Gov. Noel Rosal ang kaniyang opisina matapos maging pinal ang disqualification ruling laban sa kaniya.

"Idinedeklara na po ng Comelec at nag-uutos po kay Gov. Rosal na bakantehin na niya ang posisyon at opisina ng Governor ng Albay at ang magpapatupad po nito ay ang ating DILG (Department of the Interior and Local Government) thru the Secretary," sabi ni Comelec spokesperson John Rex Laudiangco ngayong Martes.

Martes ng umaga nang isilbi sa kampo nina Rosal at ng petitioner sa kaso ang writ of execution sa disqualification case na isinampa ni Joseph San Juan Armogila laban kay Rosal, sabi ni Laudiangco.

Nag-ugat ang kaso sa umano'y pamimigay nito ng pera sa mga tricycle driver sa Albay sa panahon ng kampanya.

Dagdag ni Laudiangco, may pagkakataong dumulog si Rosal sa Korte Suprema para sa pagpapatigil ng utos o temporary restraining order (TRO) noong unang ilabas ng Comelec ang desisyon.

Pero simula aniya noong mailabas nila ang naunang Certificate of Finality at Entry of Judgement sa kaso ay wala naman silang natanggap na TRO mula sa Supreme Court.

"Puwedeng-puwede po. In fact, under sa Resolution 9523, kung napansin ninyo, bakit na-issue yung Certificate of Finality at Entry of Judgement dahil within 5 days noong mai-serve po 'yung en banc resolution, wala pong natanggap ang Comelec na TRO or any preliminary injunction coming from the Supreme Court," sabi ni Laudiangco.

Dahil walang TRO mula sa SC, naging final and executory na ang desisyon ng Comelec en banc na siyang ipinatutupad na nila ngayon.

Sa ilalim ng Rule No. 64 ng Rules of Court, sabi ni Laudiangco, mayroong 30 araw ang respondent sa kaso o si Rosal para magsumite ng kaniyang petition for review and certiorari simula nang matanggap ang Comelec decision.

Kung meron man aniyang matatanggap na TRO ang Comelec o DILG ay handa naman nila itong sundin.

Bukod sa utos kay Rosal na bumaba na sa puwesto, kasama sa utos ng Comelec ang pag-akyat ng puwesto ni Albay Vice Gov. Edcel Greco Alexandre Lagman bilang gobernador ng probinsiya.

Nag-ugat ang disqualification case laban kay Rosal sa paglabag umano nito sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa paglalabas ng pondo ng bayan 45 na araw bago ang mismong araw ng halalan.

Sa inihaing reklamo ng petitioner na si Armogila, nagpamigay umano si Rosal ng cash assistance sa mga tricycle driver at senior citizens noong siya pa ang alkalde ng Legazpi City.

