Book Pantry inilunsad sa Nueva Ecija ngayong National Reading Month

Bilang pagpapakita ng suporta sa layunin ng ipinagdiriwang na National Reading Month ngayong Nobyembre, naglatag ng mga aktibidad katulad ng Book Pantry ang Jaen Central School sa Nueva Ecija.

Ayon kay Bayan Patroller Rachelle Anne Bolivar Talento, English Coordinator ng paaralan, layunin sa paglunsad ng Book Pantry ang paghikayat sa mga estudyanteng magbasa at magbahagi rin ng kanilang mga paboritong libro.

Tinatayang nasa 100 hanggang 150 libro ang nalikom para sa Book Pantry, na nagbukas sa loob ng isang linggo simula noong Nobyembre 14.

Mga estudyante mula Kinder hanggang Grade 6 ang bumisita sa pantry. Pinayagan ang mga estudyanteng humiram ng libro.

"Excited sila. And they keep on borrowing other books. Most who borrowed are those who cannot afford to buy books," sabi ni Talento.

"Clearly, we have a lot of kids who love to read. But due to economic status, they do not have a chance to purchase or own books. That is why we have this kind of program," dagdag niya.

Bukod sa Book Pantry ay nagkaroon rin ng "Reading Buddies" at "Guest Storytellers" events.

