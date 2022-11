Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang batas na magrerepaso sa disability pension ng mga beteranong may kapansanan.

Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi makatarungan ang buwanang pension na P1,000- P1,700.

Sabi ni Estrada, kung isasaalang-alang ang mataas na halaga ng pamumuhay ngayon at lagay ng kanilang kalusugan, kakarampot na lamang ang halaga nito bilang pantustos sa kanilang pangangailangan.

"Ang P1,000 hanggang P1,700 na buwanang pension para sa mga beteranong sundalo at kanilang mga sustentado sa ilalim ng RA 6948 ay hindi nadagdagan sa nakalipas na 28 taon... Needless to say, the amount is already grossly inadequate to provide for their needs, considering the high cost of living today and the state of health they are in. By all metrics, the value of 1,000 pesos in 1994 is undoubtedly much, much lower in 2022, with almost 250% price increase since," aniya.

"Ang halaga ng isang libo noon ay dalawang daan at walumpu’t pitong piso (P287) na lamang ngayon. Hindi na po sapat ang benepisyong tinatanggap ng ating mga beterano, lalo na sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan. Kung susumahin, masyadong mababa ang halaga ng P1,000 noong 1994 dahil tumaas na ng 250% ang presyo ng mga bilihin mula noon. Ang halaga ng isang libo noon ay P287 na lang anya ngayon," dagdag pa ni Estrada.

Binigyang-diin ni Estrada ang halaga ng pagtaas ng pensyon ng mga beterano, mula sa buwanang minimum na P4,500 para sa may kapansanan, at pinakamataas na P10,000 at P1,000 para sa asawa at bawat menor de edad na anak.

Ang pagtaas sa nasabing mga benepisyo ay ipagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kabilang sa 4,386 beteranong pensiyonado.

Nasa 204 sa kanila ang mga centenarians na, at ang pinakamatanda ay isang 112 taong gulang na beterano ng World War II.

Samantala 2,276 ang asawa at 795 ang menor de edad na anak ng mga beteranong sundalo.

Ayon sa datos na ibinahagi ng Philippine Veterans Affairs Office (PVAO), napag-alaman ni Estrada na umaabot sa 1,484 ang mga beteranong nasa edad 90 hanggang 99 at karamihan sa kanila ay bed-ridden na.

"Kahit na nasa dapithapon na sila ng kanilang buhay at patuloy pa rin silang nakikipagdigmaan sa naiibang laban. Ito ay isang simpleng pasasalamat at pagpapahalaga sa napakahalagang serbisyo, katapatan, at katapangan ng ating mga beterano sa militar, na pinagkakautangan natin ng kalayaan, demokrasya, at kapayapaan na tinatamasa nating lahat ngayon," aniya.

Giit pa ni Estrada, karagdagang income ito sa mga sundalong beterano na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pamumuhay.

Patunay rin anya ito na hindi sila nakakalimutan at katuparan sa pangako ng gobyerno na tiyakin ang kapakanan ng mga beterano ng ating bansa sa pamamagitan ng paggarantiya na ang kanilang pensiyon ay tumutugon sa kanilang kasalukuyang pangangailangan.