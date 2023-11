Wedding march inabutan ng lindol sa Sarangani

Courtesy: Bayan Patroller Alhsmar Sayago

Binulabog ng malakas na lindol ang isang beach wedding sa Glan, Sarangani Province nitong Biyernes.



Kita sa 1:29-minute video ni Bayan Patroller Alhsmar Sayago na biglang natigil ang kasal ng kanyang pinsan nang abutin ng groom ang kamay ng bride habang nagaganap ang kanilang wedding march.



Makikita din sa pangalawang video na ibinahagi ni patroller na hindi naman nagpatinag ang bride and groom dahil itinuloy pa din nila ang kasal matapos magpaliban ng 30 minuto para humupa ang kaba ng mga bisita dulot ng pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province kahapon.



Kwento ni Sayago, naging mahinahon naman siya habang lumilindol kaya nakakuha pa siya ng video.



Inupload aniya ang video para ipaalam na importante ang maging mahinahon sa mga lindol.

"Being and composed is one way of addressing disasters such as this," aniya.

