Ilang taga-Agoncillo, Batangas nangangamba sa mga pagguho

Mga bitak na lupa sa Agoncillo, Batangas. Dennis Datu, ABS-CBN News

Sa patuloy na paglaki ng mga bitak sa lupa sa iba't ibang bahagi ng Agoncillo, Batangas, tuluyan nang gumuho ang kalye sa may Barangay Bangin.

Ayon sa mga residente, biglang lumawak ang mga bitak dahil sa mga nagdaang bagyo.

Kasabay ng pagguho ng mga lupa ang pagbagsak ng mga bahay.

Kabado tuloy ang residenteng si Susan de Castro dahil halos isang metro na lang ay aabutin na ng pagguho ang bahay ng kaniyang anak.

"Kung may mapupuntahan, aalis kami, kung may magbibigay sa amin ng bahay, tatanggapin namin, doon kami titira dahil kami ay natatakot na," ani De Castro.

Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo, higit 100 bahay ang nasira sa patuloy na pagguho ng lupa. Apat na barangay umano ang pinakaapektado nito.

Pagkatapos pumutok ng Bulkang Taal noong Enero, maliit lamang ang mga bitak sa Agoncillo, pero lumawak dahil sa bagyong Ulysses.

Isa sa mga nasapul ng pagguho ang bahay ni Rosemarie Mendoza, na ngayo'y sa koral ng mga baboy naninirahan.

"Doon po kami nakatira... nagtitiis na lamang po, doon lamang po kami makakatigil eh," ani Mendoza.

Ayon kay Agoncillo Mayor Daniel Reyes, mayroong inihahandang pabahay ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente.

Nasa 100 bahay ang ipatatayo, ani Reyes.

May mga naitala ring pagguho ng lupa sa Lemery, Taal, at San Nicolas, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon sa Phivolcs, hindi maituturing na sinkhole ang mga pagguho ng lupa.

Ang mga bitak ay lumitaw nang pumutok ang bulkang Taal noong Enero at maaaring noong mga nakaraang pagputok pa.

Binalaan ng Phivolcs at lokal na pamahalaan ang mga residente dahil delikado kung mananatili pa malapit sa mga bitak.

"Ang mga bitak na ito ay posibleng lumaki kasi dahil nga nag-a-adjust 'yong lupa," ani Phivolcs head Renato Solidum.

"Dapat hindi na magtayo ng bahay [doon dahil] napakadelikado na," ani Reyes.

Nilamon naman ng tubig mula sa lawa ng Taal ang ilang bahay sa Barangay Subic Ilaya, Agoncillo.

Hanggang baywang na rin ang baha sa kalsada doon kaya hirap makadaan ang mga sasakyan. Ang iba'y gumagamit na ng balsa para makatawid.

Ayon sa lokal na pamahalaan, hinahanapan na nila ng solusyon ang problema sa nasabing kalsada.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News