Pagbangon mula sa Ulysses, palaisipan para sa ilang taga-Rodriguez, Rizal

MAYNILA - Namatayan ng kapatid si Aprilyn Flor Cajefe nang manalasa ang bagyong Yolanda sa Tacloban City taong 2013.

Ngayon naman, nalunod sa baha ang 14 anyos niyang kapatid dahil sa bagyong Ulysses.

Residents in Barangay San Jose in Rodriguez, Rizal are still covered in mud two days after flash floods inundated several communities. #UlyssesPH pic.twitter.com/1COvW2zI5v