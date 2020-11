Bahagi ng Quirino province inabot ng bahang dala ng Ulysses

Inabot ng baha ang isang simbahan sa Barangay Maria Clara sa Diffun, Quirino. Photo courtesy: Jovelyn Francisco Inabot ng baha ang isang simbahan sa Barangay Maria Clara sa Diffun, Quirino. Photo courtesy: Jovelyn Francisco Inabot ng baha ang isang simbahan sa Barangay Maria Clara sa Diffun, Quirino. Photo courtesy: Jovelyn Francisco Inabot ng baha ang isang simbahan sa Barangay Maria Clara sa Diffun, Quirino. Photo courtesy: Jovelyn Francisco

MAYNILA - Inabot ng baha ang ilang bahagi ng Diffun, Quirino sa pananalasa ng bagyong Ulysses sa Luzon mula madaling araw ng Huwebes.

Binaha ang isang simbahan sa Barangay Maria Clara, batay sa kuha ni Jovelyn Francisco.

Ayon kay Francisco, hindi nakaligtas ang kanilang mga alagang hayop gaya ng manok, pati ang taniman nila ng gulay sa pagragasa ng baha matapos umapaw ang ilog sa kanilang lugar.

Apektado rin ang palayan at ilang agricultural products doon.

"Ricefield, pets, ducks, chicken, and vegetables [were] gone! God will make a way to heal damages," ani Francisco.

Napanatili ni Ulysses, ang pang-21 bagyong tumama sa bansa ngayong taon, ang kaniyang lakas nang makarating ito sa West Philippine Sea umaga ng Huwebes matapos manalanta sa Luzon.

Makararanas ng mahina hanggang katamtaman at paminsan-minsang mabigat na pag-ulan ang ilang parte ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, ayon sa huling weather bulletin ng PAG-ASA.

-- may ulat ni Harris Julio