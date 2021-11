Nagbibigay ng pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagpupulong kasama ang IATF sa Malacañang Palace.

MAYNILA - Iginiit ng isang grupo ng mga manggagawa na hindi puwedeng i-discriminate ang hindi pa handang magpabakuna.

Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na karapatan ng employer na tanggihan ang job applicants na hindi bakunado kontra COVID-19.

"Gustuhin man natin na mabakunahan lahat ng manggagawa, subalit mayroong batas na hindi puwedeng pilitin, hindi puwedeng i-discriminate 'yung mga manggagawang hindi pa handang magpabakuna," ani Associate Labor Union - Trade Union Congress of the Philippines Spokesperson Alan Tanjusay.

Ang tinutukoy ni Tanjusay ay ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na hindi dapat gawing dagdag na requirement ang vaccine card sa employment.

Unang nabanggit ni Duterte sa isang public address noong Martes na karapatan ito ng employer.

"I think it's legal for employers not to accept people who are not vaccinated. It could mean a loss of, stoppage or whatever kung puro nagkasakit na. In this case you are only protecting your property, your investments, your business. And second is that you are protecting your employees," ani Duterte.

Pero sa guidelines ng Department of Labor and Employment, hindi tukoy kung tulad ng mga empleyado ay sakop din sa polisiyang nagbabawal sa "no vaccine, no work," ang mga aplikante pa lang.

Base sa datos ng gobyerno, lagpas 30 milyon na ang fully-vaccinated kontra COVID-19 sa bansa, habang 35.6 milyon ang may unang dose.

Kabilang dito ang mahigit 633,000 na batang 12 hanggang 17 anyos.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News