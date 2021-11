Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ilang araw bago ang deadline ng substitution para sa Halalan 2022, binulaga ni Sara Duterte-Carpio ang publiko nitong Martes nang iatras niya ang kanyang kandidatura sa reelection bilang Davao City mayor.

Sa Facebook post, sinabi ni Duterte-Carpio na ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Sebastian "Baste" Duterte ang papalit sa kanya para tumakbo sa mayoralty race.

Wala pa munang ibinigay na dahilan ang mayora sa pag-atras sa halalan para sa pagkaalkalde.

Sa isang panayam, sinabi ni Baste na sumunod lang din siya sa utos ng kanyang kapatid.

Nitong hapon lang din, naging emosyonal si PDP-Laban Cusi wing vice presidential aspirant Sen. Bong Go nang amining may pagbabago sa kanyang kandidatura.

"Itong kandidatura ko po bilang bise presidente ay maaaring magbago. Hindi po maiwasan na may changes po sa politika na sabi ko nga napakadumi," ani Go.

Umani naman ng sari-saring reaksiyon ang naging desisyon ni Duterte-Carpio.

“BASTARDIZATION OF ELECTIONS.”



Fishers group Pamalakaya challenges Comelec to block Sara Duterte’s possible attempt to becoming a substitute—her only pathway to the 2022 national race.



“Her withdrawal should be deemed as the dead end of her political career.” https://t.co/CZePvEPII6 pic.twitter.com/lp5iMA1XEJ — J.E. Villaruel (@jauhnetienne) November 9, 2021

Ayon sa grupo ng mga mangingisda na Pamalakaya (Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas), pambababoy sa eleksiyon ang posibilidad ng pagiging substitute candidate ni Duterte-Carpio.

"We demand the Comelec (Commission on Elections) to reject any attempt of Sara Duterte to become a substitute candidate for a national post. Otherwise, it would be further bastardization of the elections," anila.

Sabi naman ng Kabataan party-list, tigilan na sana ng pamilya Duterte ang "drama."

"Grabe ang drama ng mga 'trapo' (trraditional politician)! Daig pa ang mga Netflix series," ayon sa Kabataan party-list.

Sa Lunes, Nobyembre 15, ang huling araw na itinakda ng Comelec para sa substitution.

Matatandaang substitution din ang naging daan ni Pangulong Rodrigo Duterte para makasali sa halalan noong 2016.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News