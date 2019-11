3 lalaki nahulihan ng marijuana sa Lucena

MAYNILA—Arestado ang 3 lalaki sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Lucena City, Quezon.

Ayon kay Police Maj. Gylor Pagala, hepe ng drug enforcement unit ng Quezon Province police, una nilang inaresto ang dalawang 19 anyos na lalaki sa isang bahay sa Mayao Kanluran.

Nakuha mula sa mga suspek ang 51 sachet ng hinihinalang marijuana na may timbang na 142 gramo. May street value ang mga ito ng P51,000.

Sa sumunod na operasyon, nahuli ang isang 23 anyos na lalaki sa loob ng isang subdivision sa Lucena.

Nakuha sa kaniya ang mga hinihinalang marijuana na may bigat na 155 na gramo at may street value na P55,000.—Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News