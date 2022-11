16 distressed Pinoy sa Bahrain nakauwi na sa Pilipinas

MANAMA - Patuloy ang repatriation ng distressed Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Bahrain sa tulong ng Philippine Embassy sa Manama, Bahrain.

Tatlong former detainee, isang pamilya at may tatlong menor de edad ang nakauwi ng Pilipinas noong October 20, 2022. Ang Philippine Embassy ang nag-asikaso ng repatriation. Inako naman ng Department of Foreign Affairs ang pamasahe ng repatriates gamit ang Assistance-to-Nationals Fund.

Larawan ng Filipino repatriates sa Bahrain International Airport bago ang kanilang flight patungong Manila kasama sina ATN Officers, Linoernbar Blanco (pinakakaliwa) at Jocelyn Aguilar (gitna). (Manama PE photo)

Aktibo ring tumutulong sa Philippine Embassy ang Ministry of Interior at National, Passport, and Residence Affairs ng Bahrain para sa exit permits ng mga repatriates.

Nagbigay naman ng airport assistance at local transportation assistance ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa mga repatriates paglapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Bahrain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.